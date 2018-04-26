Эксперты считают неизбежным повышение пенсионного возраста россиян

Министерство труда и социальной защиты России (Минтруд) вынуждено скорректировать бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год, следует из подготовленных ведомством пакета поправок.

В результате пересмотра дефицит бюджета фонда вырастет в 2,4 раза и составит 257 млрд руб. Но это — чисто «технический момент», объяснили в ПФР, его покроют за счет переходящих средств бюджета фонда.

Положительным моментом бюджетной корректировки станет уменьшение трансфера из федерального бюджета на 68,3 млрд руб. Впрочем, на общем размере прямого государственного финансирования это отразится мало — оно составил почти 3,3 трлн руб. или 40% от размера бюджета ПФР в этом году. Всего же бюджет пенсионного фонда по расходам составляет аж 8,7% ВВП России.

Помочь решить проблему огромного и хронического дефицита ПФР могло бы повышение возраста выхода на государственную пенсию. В правительстве несколько последних лет обсуждаются различные варианты продолжения активной трудовой жизни и повышения коэффициента замещения доходов, которые обеспечивают государственные пенсионные выплаты.

В частности, предлагалось повысить пенсионный возраст до 65 лет, но предложение пока не было одобрено. Напомним, сегодня пенсионный возраст в России составляет для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.

«Я считаю, что повышение возраста выхода на пенсию неизбежно. В первую очередь, из-за быстрого увеличения продолжительности жизни, — заявил Федеральному агентству новостей профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Вячеслав Бобков.

Как считает профессор, увеличение пенсионного возраста стоит рассматривать как благо. В первую очередь потому, что пенсия связана с выключением из социальной жизни. Ранний выход на покой для многих означает уменьшение социальных связей и даже потерю смысла жизни.

«Я выделяю две категории населения, важные для развития страны: это молодежь и люди старшего поколения. Надо использовать возможность передачи знаний и опыта, что сейчас слабо практикуется, — отмечает Вячеслав Бобков. — Но престарелые не могут работать там же, где и молодые. Продление трудовой жизни потребует и создания для старших специальных рабочих мест».

Поздний выход на пенсию давно назрел, и у нас нет шансов избежать решения этого вопроса, уверен проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

«Увеличение продолжительности трудовой жизни россиян — одна из задач страны, и ее решение — залог улучшения качества жизни. К странам с продолжительной трудовой жизнью относятся, например, Германия и Япония. Как следствие, это страны и с высоким доходом на душу населения, и с высокой удовлетворенностью жизнью», — заявил Алексей Зубец.

Вклад старшего поколения в ВВП увеличится, но серьезно рассчитывать на ускорение экономического роста за счет трудящихся старше 60 лет, вряд ли, стоит, полагает член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Сорокин.

«Насколько я понимаю, и Владимир Путин это озвучивал, мы отстаем по производительности труда минимум в 2-3 раза от наиболее технологически развитых стран. Президент в своем послании Федеральному собранию поставил задачу увеличения производительности труда на 5% в год. И если мы эту задачу решим, как и другие страны-лидеры, то проблема повышения пенсионного возраста отпадет. А если проблему решать за счет работы пенсионеров, то это только затормозит развитие экономики, потому что престарелые люди не могут так же эффективно выполнять многие виды работы, как молодые», — говорит Дмитрий Сорокин.

Напомним, о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что «решение уже почти принято», недавно говорил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.