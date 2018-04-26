«Я знаю тут каждый метр, каждый уголок»: история женщины-медика в Донбассе

Авдеевская промзона, 26 апреля. Подвиги женщин-медиков в годы Великой Отечественной войны увековечены в истории — хрупкие девушки вытаскивали на себе с передовой раненых бойцов при полном обмундировании, рискуя при этом собственной жизнью. Спустя годы принцип «один за всех и все за одного» ничуть не изменился — девушки по-прежнему спасают жизни бравых солдат. О начальнике медицинской службы интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Кабинка» — в материале Федерального агентства новостей.

«До противника у нас около 100 метров — это одна из самых напряженных точек в промзоне. Эта позиция для меня уже родная — я знаю тут каждый метр, каждый уголок, где и как нужно пробежать, пригнуться», — рассказывает «Кабинка», периодически поглядывая по сторонам.

За спиной — мешки с песком, которые защитят от шальной пули, но от тяжелых снарядов такой фокус не сработает. «Кабинка» служит Донецкой народной республике с самого начала войны, сразу после выпуска из медуниверситета. Практика военного фельдшера поначалу далась, конечно, непросто.

«Хоть я и слабее мужчин в каком-то смысле, но все же исполняю свой долг, как могу, и уважение ко мне есть у всех. Вытаскивать тяжелораненых больше приходилось в 2014 году, когда была самая горячая фаза боевых действий. Сейчас первую помощь оказывают бойцы на позициях, а потом уже мы долечиваем их на более безопасном расстоянии», — говорит девушка.

По ее словам, до войны в Донбассе ей было сложно представить, что она будет работать с кровью, тем более — военным врачом. Статистику спасенных бойцов «Кабинка» не ведет, да и если бы вела, то вряд ли бы разглашала информацию — на войне сведения о раненых и убитых, как правило, засекречены.

Отправной точкой для начала службы в войсках для девушки стали события на Майдане.

«На самом деле, когда все началось, я поняла, что я — патриот. До этого ничего подобного и в мыслях не было: я спокойно могла рассматривать переезд в другую страну или другой город. Это было для меня нормой. Но когда я увидела, что моих друзей здесь бьют… У меня был лучший друг на Майдане, я смотрела сюжеты по ТВ и старалась ему дозвониться, но не получалось. Когда он вернулся, он сказал: «Ты не представляешь, что там было». И это стало для меня решающим фактором», — поведала «Кабинка».

Близкие поддерживают ее во всех начинаниях. И свою любовь девушка нашла на передовой. В батальоне к ней относятся с особым трепетом, но она и сама себя в обиду не даст: по-военному обученная «Кабинка» знает, как себя вести при обстреле, не поддается панике. Словом, человек с внутренним стержнем. И все же, в глаза бросается немного другое: когда ее родине потребовалась помощь, девушка без колебаний сделала свой выбор и не думает сейчас ни о чем другом, ни о каких иных вариантах работы. И если в рядах бойцов Вооруженных сил республик Донбасса есть такие люди, то родина может спать спокойно.