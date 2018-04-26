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Лондон пригрозил назвать владельцев офшоров в «налоговых убежищах»
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    Лондон пригрозил назвать владельцев офшоров в «налоговых убежищах»

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    Лондон пригрозил назвать владельцев офшоров в «налоговых убежищах»

    Лондон, 26 апреля. На следующей неделе британский парламент рассмотрит законопроекты, предусматривающие раскрытие имен владельцев офшорных счетов в «налоговых убежищах» на зависимых территориях Великобритании. Как отмечает британская The Times, среди раскрытых владельцев могут оказаться и российские бизнесмены, предпочитающие хранить деньги в офшорах.

    Как отмечает издание, до сих пор принадлежащие Британии «налоговые убежища» — такие как Британские Виргинские острова и Каймановы острова — не раскрывали личности владельцев хранящихся под их юрисдикцией активов. 

    Парламентская коалиция из консерваторов, лейбористов, представителей Шотландской национальной партии и других, менее крупных оппозиционных партий британского парламента считает, что засекречивание имен бенефициаров офшорных счетов способствует отмыванию денег, росту коррупции и преступности. Лондону необходимо убедиться, заявил член Консервативной партии Эндрю Митчелл, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги».

    Лондон пригрозил назвать владельцев офшоров в «налоговых убежищах»

    Автор: Валентин Меликов
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