Новое «Укрытие», экскурсии, разбой: как живет Чернобыль спустя 32 года после аварии

Москва, 26 апреля. В России вспоминают жертв аварии Чернобыльской АЭС, которая произошла 32 года назад. Припять превратилась в город-призрак, однако в настоящее время далеко не безлюдна.

Трагедия 26 апреля 1986 года — взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции — стала роковой для Припяти. В максимально короткий срок из города были выселены более 115 тысяч человек. Более 600 тысяч человек были брошены на устранение последствий аварии.

Затем некогда цветущий город и 30 километров вокруг него стали мертвой зоной. Инженеры ленинградского «ВНИПИЭТ» спроектировали для энергоблока объект «Укрытие» — бетонный саркофаг, который остановил распространение радиации.

Спустя 32 года Чернобыль стал одной из самых мистических зон в мире. В 2007 году международная группа специалистов начала строить новое «Укрытие». Россия предлагала свою помощь в этом проекте, однако власти Киева отдали предпочтение французским разработчикам, чей вариант обеспечения безопасности территории оказался в несколько раз дороже, но не эффективнее.

Даже несмотря на небольшую, но все таки угрозу радиации, Припять манит искателей приключений и грабителей. Покидая дома, местные жители оставили много ценных вещей, чем теперь успешно пользуются воры. Однако город-призрак чаще всего становится центром притяжения туристов.

Социальные сети ежедневно пополняются новыми фотографиями из мертвой зоны. Стартаперы даже решили открыть бизнес: устраивают экскурсии по городу и окрестностям с обедом в заброшенной столовой. Цена похода варьируется от 39 до 99 долларов. Украинские власти закрывают на действия таких предпринимателей глаза.