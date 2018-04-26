Фрагменты «Прогресса МС-07» затопили в океане

Москва, 26 апреля. Космический грузовик «Прогресс МС-07», который в марте текущего года был отстыкован от МКС, затопили в Тихом океане.

Об этом рассказали в Центре управления полетами в Подмосковье. Как пишет РИА Новости, грузовик был сведен с орбиты. Затем он вошел в плотные слои атмосферы планеты. Часть грузовика «Прогресс МС-07» разрушилась и сгорела, а оставшиеся фрагменты были затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

Напомним, 28 марта грузовой корабль «Прогресс МС-07» отстыковали от Международной космической станции. Поле этого он принял участие в эксперименте «Изгиб», целью которого было исследование движения космического аппарата в разных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.