Подвесной потолок обрушился в новом перинатальном центре на Сахалине

Владивосток, 26 апреля. В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске обрушился подвесной потолок. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Сахалинской области.

Частичное обрушение потолочных панелей произошло в ординаторской на третьем этаже. В результате инцидента пострадавших нет.

Уточняется, что в рамках гарантийного обслуживания подрядчик проводил в здании дополнительную проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации. Для этого крепления потолочных конструкций были частично сняты, что привело к обрушению, передает Deita.ru.

«Все недостатки были устранены оперативно, в тот же день. Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к ООО «Остов» — подрядчику строительства», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что новый перинатальный центр в Южно-Сахалинске открылся меньше месяца назад.

Ранее, как сообщало URA.RU, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала строить в России современнее перинатальные центры, чтобы повысить уровень рождаемости.