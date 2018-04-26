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Подвесной потолок обрушился в новом перинатальном центре на Сахалине
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    Подвесной потолок обрушился в новом перинатальном центре на Сахалине

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    Подвесной потолок обрушился в новом перинатальном центре на Сахалине

    Владивосток, 26 апреля. В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске обрушился подвесной потолок. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Сахалинской области.

    Частичное обрушение потолочных панелей произошло в ординаторской на третьем этаже. В результате инцидента пострадавших нет.

    Уточняется, что в рамках гарантийного обслуживания подрядчик проводил в здании дополнительную проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации. Для этого крепления потолочных конструкций были частично сняты, что привело к обрушению, передает Deita.ru.

    «Все недостатки были устранены оперативно, в тот же день. Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к ООО «Остов» — подрядчику строительства», — добавили в ведомстве.

    Отмечается, что новый перинатальный центр в Южно-Сахалинске открылся меньше месяца назад.

    Ранее, как сообщало URA.RU, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала строить в России современнее перинатальные центры, чтобы повысить уровень рождаемости.

    Автор: Василий Котов
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