Hyundai презентовал в Пекине новый седан Lafesta

Пекин, 26 апреля. Во время автомобильного салона в китайской столице концерн Hyundai презентовал новый седан Lafesta. Автомобиль является первым среди продукции компании, который получил фирменный стиль марки Sensuous Sportiness.

#Hyundai shows sporty sensous LAFESTA with host of new tech and driver focused pic.twitter.com/iCJSSkOWOV — 24wheel_news (@24wheel_news) April 25, 2018

Отмечается, что основными особенностями в экстерьере новинки являются большая хромированная решетка радиатора и ниспадающая линия крыша позади задних стоек.

Также сообщается, что длина седана составляет 4660 мм, что больше, чем длина модели Elantra.

На рынке в Поднебесной Lafesta поступит в продажу в четвертом квартале нынешнего года и будет ориентирована на молодую аудиторию.

Известно, что для седана в настоящее время заявлен всего один силовой агрегат — это 1,6-литровый бензиновый турбомотор, генерирующий до 204 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 7-ступенчатой коробкой передач.

На данный момент не уточняется, будет ли автомобиль продаваться на европейском рынке.

Сборка Hyundai Lafesta будет осуществляться на предприятии Beijing Hyundai, расположенном в Чунцине.