Меню
Экономика
Hyundai презентовал в Пекине новый седан Lafesta
Весь мир
Мексиканские ученые выявили новые гендерные отличия
Следующая новость
Загрузка...

    Hyundai презентовал в Пекине новый седан Lafesta

    47

    Hyundai презентовал в Пекине новый седан Lafesta

    Пекин, 26 апреля. Во время автомобильного салона в китайской столице концерн Hyundai презентовал новый седан Lafesta. Автомобиль является первым среди продукции компании, который получил фирменный стиль марки Sensuous Sportiness.

    Отмечается, что основными особенностями в экстерьере новинки являются большая хромированная решетка радиатора и ниспадающая линия крыша позади задних стоек.

    Также сообщается, что длина седана составляет 4660 мм, что больше, чем длина модели Elantra.

    На рынке в Поднебесной Lafesta поступит в продажу в четвертом квартале нынешнего года и будет ориентирована на молодую аудиторию.

    Известно, что для седана в настоящее время заявлен всего один силовой агрегат — это 1,6-литровый бензиновый турбомотор, генерирующий до 204 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 7-ступенчатой коробкой передач.

    На данный момент не уточняется, будет ли автомобиль продаваться на европейском рынке.

    Сборка Hyundai Lafesta будет осуществляться на предприятии Beijing Hyundai, расположенном в Чунцине.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    606
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    138
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    739
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1643