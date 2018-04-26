Акселератор Фонда развития интернет-инициатив презентовал лучшие IT-стартапы России. ФАН-ТВ

В Москве отобрали лучшие IT-стартапы России. Уже пять лет Фонд развития интернет-инициатив помогает отечественным компаниям построить свой бизнес и стать привлекательными для потенциальных инвесторов.

Три раза в год фонд запускает специальный отбор — Акселератор. В течение трех месяцев IT-стартаперы со всей страны подтверждают свои бизнес-модели, наращивают клиентскую базу. В этом году в программе участвуют 25 компаний. Самые перспективные — представляют свои проекты на финальной презентации.

Выпускники 14-го «Акселератора» — 23 команды из самых разных регионов России. За 12 недель основатели молодого бизнеса выработали стратегию развития, доказали эффективность своей работы первыми продажами. Акселератор помог командам достичь целей и инвестировал в сами проекты. В обмен на это фонд получит долю в бизнесе выпускников.

«Это компании, которые прошли проверку боем, не галлюцинациями инвесторов, когда он просто положил деньги и говорит: «Ой, это крутая компания». Предельный объем инвестиций в одну компанию до 324 миллионов рублей. То есть по мере роста компании мы докладываем следующим раундом условные 20 миллионов, потом еще сто, и наращиваем объем денег в одну компанию до 234. У нас есть несколько компаний, с которыми мы начинали работать с капитализацией в несколько десятков миллионов, 30, 40, 50 миллионов рублей, которые сейчас уже перешагнули капитализацию в миллиард рублей», — рассказывает директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев.

От сервиса по улучшению внешнего вида, контроля за членами семьи, до системы управления шлагбаумами во дворе дома. Российские стартаперы полны необычных идей и знают, чем привлечь инвесторов. Предприниматель из Красноярска Андрей Иванов разработал сервис, который помогает сетевым розничным компаниям найти место для новой точки и спрогнозировать выручку с помощью онлайн-робота «Местомер».

«Мы берем геоданные, которые у нас есть в компании, добавляем к ним данные клиента по выручке, обучаем специальную модель, которая в любом новом месте может предсказать выручку. Ощущения очень позитивные. У меня, по сути, жизнь разделилась на «до Акселератора» и «после Акселератора». Изменилось ощущение, что кроме тебя никто не сделает твой бизнес, если у тебя действительно есть идея, ты должен браться, идти и делать, не останавливаться ни перед чем», — отмечает Андрей Иванов.

Столичный предприниматель Алексей Антонов развивает агрегатор курьерской доставки, работающий на IT-технологиях. Уникальный сервис избавляет клиентов от бюрократических процедур, позволяет отслеживать посылки онлайн. И главное — позволяет быстро и безопасно доставить груз в любую точку мира. Любой: от мебели до донорских органов.

«Мы перевозили торпеды, мы возили взрывчатку, мы возили кислоты, мы возили даже цианит натрия. Такое вещество, которое требуется для золотодобывающих компаний. При попадании воды выделяется газ, от которого человек моментально умирает. И красная ртуть была, действительно опасные грузы», — вспоминает генеральный директор компании «Time Saving Machine».

Команда проекта Skill Hub Pro представила потенциальным инвесторам адаптивную платформу со «сквозными» технологиями. Они позволяют сократить затраты на повышение квалификации сотрудников, повысить их успеваемость и сократить время обучения. Весь секрет — в дополненной реальности.

«Мы работаем со шлемами виртуальной реальности, у нас есть система симуляций с универсальными курсами на данный момент. Это заложенные скрипты. Мы быстрее делаем, быстрее обучаем — почти в два раза — из-за того, что мозг воспринимает информацию по-другому. Мы исследуем, как мотивировать человека обучаться. Вот это очень круто, и виртуальная реальность здесь очень помогает, но мы это все еще исследуем. У нас более пяти исследований, которые мы уже сами сделали с университетом Мечникова и нейроцентром», — рассказывает генеральный директор компании «Цереврум», автор проекта «Skill Hub Pro» Наталья Флокси.

Выпускники 14-го Акселератора планируют закрепиться на российском рынке и уже в ближайшие годы открыть первые офисы за рубежом. Амбициозные проекты доказали свою эффективность первыми продажами, а теперь ждут новых финансовых вливаний. Потенциальным инвесторам не так-то просто определиться с выбором.

«Возьму какую-то паузу, запищу все контакты, а потом уже через свою личную вороночку всех проведу, галочки поставлю, оценочки поставлю, и уже буду выбирать. Потому что всем денег не дать!», — резюмирует частный инвестор Владимир Семченко.

Инвесторы выберут проект, который принесет как можно больше прибыли и, значит, имеет перспективы на международном рынке. С помощью новых партнеров молодые предприниматели смогут развивать отечественные технологии и открывать для своего производства новые горизонты.