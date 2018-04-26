Пекин, 26 апреля. Китай подготовился к «торговой войне» с США и ответит на любые односторонние действия Вашингтона в торговой и инвестиционной сфере, план соответствующих мер уже разработан, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Он отметил, что Китай внимательно следит за заявлениями американских коллег. Гао Фэн подчеркнул, что КНР выступает решительно против любых протекционистских и односторонних действий Вашингтона.

«Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», — отметил представитель китайского министерства коммерции.

Он напомнил, что в течение долгого времени предприятия КНР инвестировали в американский бизнес, что помогло создать рабочие места и стало значительным вкладом в экономическое развитие США. Гао Фэн выразил надежду, что Вашингтон будет действовать в соответствии с нормами экономического развития.

Напомним, как сообщало URA.RU, в конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении мер против экономической политики Китая в торговле. Затем США ввели пошлины на импортируемые сталь и алюминий, а также заявили о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров. Пекин представил ответные меры. КНР считает, что действия США нарушают принципы международной торговли.