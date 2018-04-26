Минкомсвязь разрабатывает план борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе

Москва, 26 апреля. В Минкомсвязи РФ разрабатывают методы борьбы с дискриминацией российских СМИ в западных странах, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Волин обратил внимание, что в последние годы в западных страна наблюдается откровенная дискриминация российских СМИ. В первую очередь это коснулось Sputnik и RT, которых даже обвинили якобы во вмешательстве в выборы США и Франции без предоставления каких-либо доказательств. В Москве отвергли все обвинения и назвали их голословными.

Представитель Минкомсвязи отметил, что такие «откровенно дискриминационные меры» угрожают не только российским, но и китайским СМИ.

«Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определенной популярностью или влиянием, то есть по сути дела это нечистоплотная конкуренция, — приводит его слова РИА Новости. — Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренции».

Он отметил, что китайские партнеры присоединились к этому обсуждению, однако детали переговоров пока не раскрываются.