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Минкомсвязь разрабатывает план борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе
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    Минкомсвязь разрабатывает план борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе

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    Минкомсвязь разрабатывает план борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе

    Москва, 26 апреля. В Минкомсвязи РФ разрабатывают методы борьбы с дискриминацией российских СМИ в западных странах, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

    Волин обратил внимание, что в последние годы в западных страна наблюдается откровенная дискриминация российских СМИ. В первую очередь это коснулось Sputnik и RT, которых даже обвинили якобы во вмешательстве в выборы США и Франции без предоставления каких-либо доказательств. В Москве отвергли все обвинения и назвали их голословными.

    Представитель Минкомсвязи отметил, что такие «откровенно дискриминационные меры» угрожают не только российским, но и китайским СМИ.

    «Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определенной популярностью или влиянием, то есть по сути дела это нечистоплотная конкуренция, — приводит его слова РИА Новости. — Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренции».

    Он отметил, что китайские партнеры присоединились к этому обсуждению, однако детали переговоров пока не раскрываются.

    Минкомсвязь разрабатывает план борьбы с дискриминацией российских СМИ на Западе

    Автор: Катерина Тимошенская
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