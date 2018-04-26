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Глава МЧС отреагировал на критику Михалкова о пожаре в «Зимней вишне»
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    Глава МЧС отреагировал на критику Михалкова о пожаре в «Зимней вишне»

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    Глава МЧС отреагировал на критику Михалкова о пожаре в «Зимней вишне»

    Москва, 26 апреля. Глава МЧС РФ Владимир Пучков отреагировал на критику, которую высказал российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон» о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

    В эфир программа вышла 20 апреля, и в ней Михалков критиковал работу МЧС. Режиссер обвинял ведомство в неэффективных расходах и сокращении государственного пожарного надзора. Михалков говорил, что в МЧС было сокращено почти 60 тысяч человек, по состоянию на 2017 год в среднем по МЧС было сокращено 30% личного состава, до 50% в караулах. По его мнению, тушить пожары «стало фактически некому». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

    Пучков, в свою очередь, заявил, что приведенные Михалковым сведения не соответствуют действительности. Также глава МЧС отметил, что на сегодняшний день пожарные караулы укомплектованы более чем на 90%.

    «Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред - так и напишите», — цитирует «Коммерсантъ» Пучкова.

    Глава МЧС отреагировал на критику Михалкова о пожаре в «Зимней вишне»

    Автор: Дарья Смолина
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