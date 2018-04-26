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В МЧС России назвали главную цель хакеров в 2018 году
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    В МЧС России назвали главную цель хакеров в 2018 году

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    В МЧС России назвали главную цель хакеров в 2018 году

    Москва, 26 апреля. Интернет-кошельки граждан России могут стать в нынешнем году ключевыми целями хакерских атак на мобильные устройства. Об этом в четверг сообщил Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России — центр «Антистихия».

    Отмечается, что в зону риска в текущем году попали пользователи мобильных устройств и приложений на гаджетах. Порядка 41% пользователей в России заходит в системы онлайн-банкинга со смартфонов, передает РИА Новости.

    Эксперты предостерегают, что в сферу интересов кибермошенников попадут источники денежных средств пользователей, в том числе криптокошельки.

    Ключевую угрозу, по мнению специалистов министерства чрезвычайных ситуаций, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их силы для организации глобальных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), узлы связи и системы жизнеобеспечения, что, естественно, может привести к критическим ситуациям и техногенным катастрофам с огромным числом жертв, а также нанести большой экономический ущерб, сообщает «URA.RU».

    Автор: Дана Балан
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