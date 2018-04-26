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У самолетов Пентагона были и будут проблемы при полетах над Сирией — военный эксперт
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    У самолетов Пентагона были и будут проблемы при полетах над Сирией — военный эксперт

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    У самолетов Пентагона были и будут проблемы при полетах над Сирией — военный эксперт

    Москва, 26 апреля. Заявления американского генерала о «радиоэлектронном воздействии» на самолеты ВВС США в ходе перелетов над территорией Сирии могут соответствовать действительности — не стоит удивляться, что у американцев, находящихся на территории Сирии незаконно, возникают там проблемы, заявил российское военный эксперт Игорь Коротченко.

    Главред журнала «Национальная оборона» отметил, что не располагает официальной информацией из США по данному поводу, поэтому невозможно оценить, может ли заявление американского генерала быть дезинформацией.

    «Важно понимать, что действия американских сил на территории Сирии не легитимны с точки зрения норм международного права, — подчеркнул Коротченко, отметив, что действия США в Сирии должны быть классифицированы как международная агрессия. — США не имеют права находиться ни в небе над Сирией, ни на территории Сирии, поэтому у них возникают и будут возникать проблемы».

    У самолетов Пентагона были и будут проблемы при полетах над Сирией — военный эксперт

    Напомним, RT приводило слова американского генерала Тони Томаса, который пожаловался, что самолеты ВВС США над территорией Сирии регулярно сталкиваются с воздействием средств РЭБ «противника», которые «блокируют американские коммуникации и выводят из строя AC-130».

    Ранее «Газета.ru» писала о том, что в Москве началось изучение сбитых во время ракетного удара по Сирии американских и британских крылатых ракет. При этом в США продолжают отрицать, что большая часть американских ракет была уничтожена в воздухе.

    Автор: Валентин Меликов
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