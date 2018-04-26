В столичном «Зарядье» бесплатно выступил Cirque du Soleil. ФАН-ТВ

Весна в самом разгаре. А значит, можно чудить и дурачиться, главное – чтобы это привлекало публику и поднимало зрителю настроение.

Эффектный снимок с артистами всемирно известного шоу – отличный трофей. На расстоянии вытянутой руки Бабочка, Жук, Муха, Блоха, Божья коровка дружелюбно приглашают всех желающих сделать селфи.

Проходя мимо Храма Василия Блаженного, насекомые буквально перекрыли движение. Машины останавливаются, водители открывают окна и снимают происходящее на смартфоны.

В амфитеатре парка «Зарядье» артисты цирка собрали аншлаг. Труппа в разноцветных костюмах показывает несколько номеров своей новой программы OVO о жизни насекомых.

Среди акробатов и русская гимнастка Александра Каримулина. Еще совсем недавно она выступала в цирке на Цветном, а теперь представляет в России всемирно известное шоу.

«Цирк Дю Солей редко бывает в России и поэтому пришли просто подарить настроение людям», – рассказала Александра Каримулина, гимнастка Cirque du Soleil.

После выступления каждый желающий смог пообщаться с артистом, потрогать костюмы и подергать за бутафорские усы.

Дальше у артистов большой тур по России. Шоу покажут в Казани, Тольятти, Екатеринбурге, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Зрителями представления уже стали свыше пяти миллионов человек более чем в 100 городах мира.