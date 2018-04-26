Почти 250 рожениц и младенцев экстренно эвакуировали в Уфе из-за пожара в роддоме

Уфа, 26 апреля. Почти 250 человек, среди которых роженицы и младенцы, были экстренно эвакуированы в Уфе из-за возгорания в роддоме, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Башкирии.

Сигнал о пожаре в роддоме сработал в 0.35 по московскому времени. Порядка 250 человек, в том число околе 60 новорожденных, были эвакуированы из здания.

«По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже, — приводит слова источников РИА Новости. — В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей».

Во время тушения огня пожарные обнаружили в роддоме еще 25 человек, в том числе 2 детей. Все эвакуированные были размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома, пишет «Свободная пресса».