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Почти 250 рожениц и младенцев экстренно эвакуировали в Уфе из-за пожара в роддоме
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    Почти 250 рожениц и младенцев экстренно эвакуировали в Уфе из-за пожара в роддоме

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    Почти 250 рожениц и младенцев экстренно эвакуировали в Уфе из-за пожара в роддоме

    Уфа, 26 апреля. Почти 250 человек, среди которых роженицы и младенцы, были экстренно эвакуированы в Уфе из-за возгорания в роддоме, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Башкирии.

    Сигнал о пожаре в роддоме сработал в 0.35 по московскому времени. Порядка 250 человек, в том число околе 60 новорожденных, были эвакуированы из здания.

    «По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже, — приводит слова источников РИА Новости. — В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей».

    Почти 250 рожениц и младенцев экстренно эвакуировали в Уфе из-за пожара в роддоме

    Во время тушения огня пожарные обнаружили в роддоме еще 25 человек, в том числе 2 детей. Все эвакуированные были размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома, пишет «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Тимошенская
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