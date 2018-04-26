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Вооруженный мужчина задержан в иранском представительстве в Вашингтоне
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    Вооруженный мужчина задержан в иранском представительстве в Вашингтоне

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    Вооруженный мужчина задержан в иранском представительстве в Вашингтоне

    Вашингтон, 26 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного мужчину в представительстве Ирана в американской столице. Об этом в четверг сообщила Секретная служба США, курирующая безопасность дипломатических объектов. Об этом передает агентство новостей IRNA.

    Отмечается, что речь идет о конторе, обслуживающей интересы Ирана — у Тегерана и Вашингтона нет дипломатических отношений, по этой причине иранского посольства в столице США нет. Офис, фактически выполняющий функции иранского консульства, расположен на территории пакистанского посольства.

    По данным агентства, изначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перегородил территорию и выяснил, что стрельбы не было.

    «За нападение был задержан человек с оружием. Его доставили в столичную полицию», — следует из сообщения.

    Другие подробности инцидента на данный момент не известны, пишет АиФ.

    Автор: Дана Балан
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