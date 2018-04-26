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Главы МИД России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии в Москве 28 апреля
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    Главы МИД России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии в Москве 28 апреля

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    Главы МИД России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии в Москве 28 апреля

    Анкара, 26 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф проведут встречу по сирийскому урегулированию в Москве 28 апреля.

    Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции. Как пишет РИА Новости, главы МИД стран-гарантов на платформе «Астана» встретятся в России 28 апреля. Они обсудят механизмы реализации соглашений по Сирии, достигнутых в Астане, и дальнейшие шаги.

    Напомним, в Казахстане прошли восемь раундов переговоров по сирийскому урегулированию. Конфликт в САР продолжается с 2011 года. Главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

    Главы МИД России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии в Москве 28 апреля

    Автор: Анна Иванова
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