Меню
Политика
Все это от слабости в Сирии: эксперт прокомментировал «рейдерский захват» генконсульства РФ в Сиэтле
Весь мир
Мексиканские ученые выявили новые гендерные отличия
Следующая новость
Загрузка...

    Все это от слабости в Сирии: эксперт прокомментировал «рейдерский захват» генконсульства РФ в Сиэтле

    44

    Все это от слабости в Сирии: эксперт прокомментировал «рейдерский захват» генконсульства РФ в Сиэтле

    Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал антироссийским и недружественным шагом действия властей США, которые вошли на территорию генерального консульства в Сиэтле. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Рейдерский захват

    Антонов подчеркнул, что 73 года назад солдаты и офицеры американской и советской армии встретились на Эльбе. «И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле», — цитирует Антонова РИА Новости.

    Все это от слабости в Сирии: эксперт прокомментировал «рейдерский захват» генконсульства РФ в Сиэтле

    Более того, по словам Антонова, американские власти зашли в здание генконсульства с нарушением всех международных договоренностей и конвенций. «Кроме печали и горести, этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить уже к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США», — подчеркнул Антонов.

    Охота за русскими «ведьмами»

    Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН агрессивные действия Вашингтона против российского генерального консульства.

    «Очень часто больной пестует симптомы своей болезни. В Соединенных Штатах сегодня царит антироссийская истерия и охота за русскими «ведьмами». Страна, где в целом традиции маккартизма и доносительства являются частью политической культуры, будет пестовать русофобию в себе и считать, что это нормально. Американцы не считают, что следование международным нормам должно их останавливать перед борьбой с «русскими хакерами», засевшими повсюду, особенно в консульствах. Им давно наплевать на международное право, и уж тем более в таких мелочах», — пояснил Игорь Рябов.

    Все это от слабости в Сирии: эксперт прокомментировал «рейдерский захват» генконсульства РФ в Сиэтле

    Конечно, отметил эксперт, все эти захваты консульств — от слабости. Не получается в Сирии и КНДР, должно же хоть что-то получиться на своей территории. Вот в этой выдуманной борьбе с Россией.

    «Замечу, такие происшествия уже «нормальная практика». До этого в такой же вольной трактовке США интерпретируют права российских граждан. Сколько было арестов россиян по политическим мотивам, с использованием юрисдикции ФБР. Несколько лет назад прокатилась волна давления на российских чиновников, работающих в США, кто-то, как представитель Росатома, был задержан. К сожалению, против этой тактики мы бессильны. Но это не значит, что мы проигрываем. Болезнь, овладевшая американским политическим классом, разрушает его изнутри», — резюмировал Игорь Рябов.

    Напомним, власти Соединенных Штатов ворвались в здание консульства Российской Федерации в Сиэтле, которое окончательно покинули российские дипломаты. Министерство иностранных дел РФ назвало действия американского руководства «рейдерским захватом». В среду, 25 апреля, истек крайний срок, когда сотрудники должны были покинуть здание консульства и резиденцию консула России в Сиэтле.

    «Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    621
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    149
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    755
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1672