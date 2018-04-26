Все это от слабости в Сирии: эксперт прокомментировал «рейдерский захват» генконсульства РФ в Сиэтле

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал антироссийским и недружественным шагом действия властей США, которые вошли на территорию генерального консульства в Сиэтле. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Рейдерский захват

Антонов подчеркнул, что 73 года назад солдаты и офицеры американской и советской армии встретились на Эльбе. «И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле», — цитирует Антонова РИА Новости.

Более того, по словам Антонова, американские власти зашли в здание генконсульства с нарушением всех международных договоренностей и конвенций. «Кроме печали и горести, этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить уже к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США», — подчеркнул Антонов.

Охота за русскими «ведьмами»

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН агрессивные действия Вашингтона против российского генерального консульства.

«Очень часто больной пестует симптомы своей болезни. В Соединенных Штатах сегодня царит антироссийская истерия и охота за русскими «ведьмами». Страна, где в целом традиции маккартизма и доносительства являются частью политической культуры, будет пестовать русофобию в себе и считать, что это нормально. Американцы не считают, что следование международным нормам должно их останавливать перед борьбой с «русскими хакерами», засевшими повсюду, особенно в консульствах. Им давно наплевать на международное право, и уж тем более в таких мелочах», — пояснил Игорь Рябов.

Конечно, отметил эксперт, все эти захваты консульств — от слабости. Не получается в Сирии и КНДР, должно же хоть что-то получиться на своей территории. Вот в этой выдуманной борьбе с Россией.

«Замечу, такие происшествия уже «нормальная практика». До этого в такой же вольной трактовке США интерпретируют права российских граждан. Сколько было арестов россиян по политическим мотивам, с использованием юрисдикции ФБР. Несколько лет назад прокатилась волна давления на российских чиновников, работающих в США, кто-то, как представитель Росатома, был задержан. К сожалению, против этой тактики мы бессильны. Но это не значит, что мы проигрываем. Болезнь, овладевшая американским политическим классом, разрушает его изнутри», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, власти Соединенных Штатов ворвались в здание консульства Российской Федерации в Сиэтле, которое окончательно покинули российские дипломаты. Министерство иностранных дел РФ назвало действия американского руководства «рейдерским захватом». В среду, 25 апреля, истек крайний срок, когда сотрудники должны были покинуть здание консульства и резиденцию консула России в Сиэтле.