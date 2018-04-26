Прибыль Facebook в первом квартале 2018 года выросла на 63% на фоне слухов

Нью-Йорк, 26 апреля. Американская компания Facebook на фоне скандала с утечкой данных добилась существенного роста доходов и прибыли в первом квартале 2018 года. Об этом говорится в отчете компании, который был опубликован в среду.

Отмечается, что с 1 января по 31 марта доходы социальной сети выросли на 50% до 11,97 миллиарда долларов. При этом чистый доход вырос с 3,06 миллиарда долларов в первом квартале 2017 года до почти пяти миллиарда за аналогичный период в этом году. Рост составил 63% соответственно.

Напомним, ранее Facebook оказалась в центре скандала из-за публикации в СМИ данных, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 миллионов пользователей социальной сети.