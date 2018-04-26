ЦБ России с 26 апреля отозвал лицензию у двух банков

Москва, 26 апреля. Центральный Банк Российской Федерации 26 апреля лишил лицензии на осуществление банковских операций махачкалинское кредитно-финансовое учреждение «Эльбин». Об этом в четверг говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что банковское учреждение является участником системы страхования денежных вкладов. По величине активов банк на 1 марта 2018 года занимал 484-е место в банковской системе России.

Кроме того, Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного банка «Новый кредитный союз», который также является участником системы страхования вкладов.

«Новый кредитный союз» на 1 марта занимал 424-е место в банковской системе Российской Федерации.