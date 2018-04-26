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Видео испытаний баллистической ракеты США Minuteman III появилось в Сети
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    Видео испытаний баллистической ракеты США Minuteman III появилось в Сети

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    Видео испытаний баллистической ракеты США Minuteman III появилось в Сети

    Санта-Барбара, штат Калифорния, 26 апреля. В Интернете появились видеозаписи ночного испытания американской МБР Minuteman III, которая стартовала с авиабазы «Ванденберг» на западном побережье США.

    В Сети появились видеозаписи, сделанные с земли и с самолета, курсировавшего во время запуска неподалеку от авиабазы. По сообщению Пентагона, ракета стартовала в 5.26 утра по местному времени.

    Отметим, Minuteman III была разработана еще в конце 1960-х годов, и в настоящее время является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования в распоряжении США — на вооружении США стоит несколько сотен таких ракет. Дальность полета ракеты составляет не менее 6000 километров. В течение 2010-х годов при испытаниях ракет Minuteman III неоднократно происходили неполадки, в некоторых случаях приводившие к уничтожению ракеты.

    Ранее, напомним, телеканал RT сообщил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в Соединенных Штатах. Ракета не была снабжена боевой частью.

    Автор: Валентин Меликов
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