Видео испытаний баллистической ракеты США Minuteman III появилось в Сети

Санта-Барбара, штат Калифорния, 26 апреля. В Интернете появились видеозаписи ночного испытания американской МБР Minuteman III, которая стартовала с авиабазы «Ванденберг» на западном побережье США.

В Сети появились видеозаписи, сделанные с земли и с самолета, курсировавшего во время запуска неподалеку от авиабазы. По сообщению Пентагона, ракета стартовала в 5.26 утра по местному времени.

Отметим, Minuteman III была разработана еще в конце 1960-х годов, и в настоящее время является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования в распоряжении США — на вооружении США стоит несколько сотен таких ракет. Дальность полета ракеты составляет не менее 6000 километров. В течение 2010-х годов при испытаниях ракет Minuteman III неоднократно происходили неполадки, в некоторых случаях приводившие к уничтожению ракеты.

Ранее, напомним, телеканал RT сообщил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в Соединенных Штатах. Ракета не была снабжена боевой частью.