«Для тех, кто умеет чувствовать»: Хабенский рассказал, на кого ориентирована драма «Собибор»

Москва, 26 апреля. Российский актер и режиссер Константин Хабенский рассказал журналистам, на какого зрителя ориентирована его первая режиссерская работа — военная драма «Собибор».

По его словам, фильм подойдет тем, кто «умеет чувствовать, переживать и не боится своих чувств». Хабенский выразил надежду, что фильм найдет отклик у зрителей везде, где картину покажут.

Режиссер уточнил, что права на показ «Собибора» купили многие европейские страны. Они будут демонстрировать драму на своей территории. В том числе, фильм покажут жителям Японии и Австралии.

Ранее создатель фильма «Собибор» Хабенский открыл в Ростове памятник герою картины.