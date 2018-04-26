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«Для тех, кто умеет чувствовать»: Хабенский рассказал, на кого ориентирована драма «Собибор»
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    «Для тех, кто умеет чувствовать»: Хабенский рассказал, на кого ориентирована драма «Собибор»

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    «Для тех, кто умеет чувствовать»: Хабенский рассказал, на кого ориентирована драма «Собибор»

    Москва, 26 апреля. Российский актер и режиссер Константин Хабенский рассказал журналистам, на какого зрителя ориентирована его первая режиссерская работа — военная драма «Собибор».

    По его словам, фильм подойдет тем, кто «умеет чувствовать, переживать и не боится своих чувств». Хабенский выразил надежду, что фильм найдет отклик у зрителей везде, где картину покажут.

    Режиссер уточнил, что права на показ «Собибора» купили многие европейские страны. Они будут демонстрировать драму на своей территории. В том числе, фильм покажут жителям Японии и Австралии.

    Ранее создатель фильма «Собибор» Хабенский открыл в Ростове памятник герою картины. 

    «Для тех, кто умеет чувствовать»: Хабенский рассказал, на кого ориентирована драма «Собибор»

    Автор: Анна Иванова
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