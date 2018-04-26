Меню
Экономика
Агентство Moody’s сохранило за США прежний кредитный рейтинг
Происшествия
Кемеровский суд оставил под арестом начальника пожарного звена, обвиняемого по делу о «Зимней вишне»
Следующая новость
Загрузка...

    Агентство Moody’s сохранило за США прежний кредитный рейтинг

    48

    Агентство Moody’s сохранило за США прежний кредитный рейтинг

    Нью-Йорк, 26 апреля. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов на высшем уровне Aaa со стабильным мониторингтом. Об этом свидетельствуют данные в пресс-релизе агентства.

    По словам аналитиков, рейтинг демонстрирует самобытную экономическую силу Вашингтона, а также высокую устойчивость государственных институтов и надежную систему «сдержек и противовесов».

    Отмечается, что фундаментом для стабильного прогноза, по мнению экспертов Moody's, стали, в том числе, многообразный и динамичный характер, а также высокая конкурентоспособность экономической отрасли страны, пишет «Комсомольская правда».

    Также сообщается, что агентство Fitch предоставляет США наиболее высокий рейтинг ААА со стабильным прогнозом, однако крупнейшее в мире рейтинговое агентство Standard & Poor's дает Америке всего рейтинг АА+, правда, со стабильным прогнозом.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    621
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    149
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    755
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1672