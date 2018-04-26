Агентство Moody’s сохранило за США прежний кредитный рейтинг

Нью-Йорк, 26 апреля. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов на высшем уровне Aaa со стабильным мониторингтом. Об этом свидетельствуют данные в пресс-релизе агентства.

По словам аналитиков, рейтинг демонстрирует самобытную экономическую силу Вашингтона, а также высокую устойчивость государственных институтов и надежную систему «сдержек и противовесов».

Отмечается, что фундаментом для стабильного прогноза, по мнению экспертов Moody's, стали, в том числе, многообразный и динамичный характер, а также высокая конкурентоспособность экономической отрасли страны, пишет «Комсомольская правда».

Также сообщается, что агентство Fitch предоставляет США наиболее высокий рейтинг ААА со стабильным прогнозом, однако крупнейшее в мире рейтинговое агентство Standard & Poor's дает Америке всего рейтинг АА+, правда, со стабильным прогнозом.