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Почти 40% россиян поддерживают нынешнюю политику России в Сирии
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    Почти 40% россиян поддерживают нынешнюю политику России в Сирии

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    Почти 40% россиян поддерживают нынешнюю политику России в Сирии

    Москва, 26 апреля. Почти 40% россиян поддерживают нынешнюю политику России в Сирии. Об этом говорят итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    По данным ВЦИОМ, событиями в Сирии интересуются 88% респондентов, при этом 39% опрошенных рассказали, что регулярно следят за происходящим на Ближнем Востоке. Также россияне отмечают ухудшение ситуации в Сирии после конфликта вокруг предполагаемой химической атаки в городе Дума. Число людей, которые считают, что обстановка в Сирии накалилась, увеличилось с 17% в феврале до 43% в апреле.

    26% россиян думают, что ситуация нормализуется, 19% считают, что она не становится ни лучше, ни хуже. Как пишет РИА Новости, политику Москвы в Сирии поддерживают 39% россиян, это на 5% больше, чем было в феврале.

    Почти 40% россиян поддерживают нынешнюю политику России в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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