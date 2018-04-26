Москва, 26 апреля. Почти 40% россиян поддерживают нынешнюю политику России в Сирии. Об этом говорят итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, событиями в Сирии интересуются 88% респондентов, при этом 39% опрошенных рассказали, что регулярно следят за происходящим на Ближнем Востоке. Также россияне отмечают ухудшение ситуации в Сирии после конфликта вокруг предполагаемой химической атаки в городе Дума. Число людей, которые считают, что обстановка в Сирии накалилась, увеличилось с 17% в феврале до 43% в апреле.

26% россиян думают, что ситуация нормализуется, 19% считают, что она не становится ни лучше, ни хуже. Как пишет РИА Новости, политику Москвы в Сирии поддерживают 39% россиян, это на 5% больше, чем было в феврале.