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Россияне считают, что РФ должна поддержать Дамаск в случае нападения США – опрос
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    Россияне считают, что РФ должна поддержать Дамаск в случае нападения США – опрос

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    Россияне считают, что РФ должна поддержать Дамаск в случае нападения США – опрос

    Москва, 26 апреля. Большинство россиян считают, что Москва должна поддержать Дамаск в том случае, если США нападут на Сирию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

    Как говорится в материалах ВЦИОМ, 66% граждан РФ уверены, что в случае военных действий Вашингтона, направленных против действующей сирийской власти, России следует оказать военную поддержку президенту САР Башару Асаду, передает РИА Новости.

    Уточняется, что из них 35% респондентов заявили, что оказать такую поддержку «безусловно следует», 31% ответили, что «скорее следует». В основном такую точку зрения выразили мужчины (76%) старше 60 лет (75%).

    Опрос ВЦИОМ проводился 14 и 15 апреля 2018 года. В нем приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 18 лет. С респондентами социологи проводили интервью по телефону, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

    Россияне считают, что РФ должна поддержать Дамаск в случае нападения США – опрос

    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по сирийским военным и гражданским объектам. Всего по территории САР, как сообщало Минобороны РФ, было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийская система ПВО успешно перехватила. Накануне, как сообщала «Газета.ру», обломки сбитых в Сирии ракет коалиции были доставлены в Москву.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он подчеркнул, что удары по САР являются помощью террористам и могут привести к новой волне беженцев.

    Автор: Василий Котов
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