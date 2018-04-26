Антонов рассказал, как американские СМИ порочат высланных из США российских дипломатов

Вашингтон, 26 апреля. Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ «порочат российских дипломатов», высланных из страны. Как уточнил российский дипломат журналистам, СМИ это делают для того, чтобы отвлечь международную общественность «от произвола», который наблюдали в Сиэтле.

Антонов считает, что в США «вспыхнула какая-то истерия в СМИ», когда журналисты начали порочить российских дипломатов, высланных из США.

При этом Антонов напомнил, что высланные дипломаты – люди, которые все свои силы отдали на укрепление российско-американских отношений. Антонов напомнил, что западные СМИ «безапелляционно обвиняют» Россию в якобы отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Напомним, они были найдены с признаками отравления 4 марта. Лондон без доказательств обвинил Москву в инциденте.