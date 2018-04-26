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Сирия: сбитые в небе над Дамаском ракеты США помогут усовершенствовать российские системы ПВО
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    Сирия: сбитые в небе над Дамаском ракеты США помогут усовершенствовать российские системы ПВО

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    Сирия: сбитые в небе над Дамаском ракеты США помогут усовершенствовать российские системы ПВО

    Москва, 26 апреля. Оборонное ведомство РФ показало фрагменты крылатых ракет «Томагавк» и «Скальп», с помощью которых Соединенные Штаты и их союзники нанесли удар по Сирийской Арабской Республике 14 апреля.

    В ходе демонстрации специалист военного ведомства России в области Противовоздушной обороны (ПВО) Сергей Безногих отметил, что наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет говорит об огневом воздействии зенитных управляемых ракет ПВО Сирии, в том числе речь идет о С-25, «Осе», «Квадрате» и других, пишут «Известия».

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской напомнил, что из более чем 100 ракет, своей цели достигли менее 30. Он также отметил, что на данный момент оба снаряда доставлены в российскую столицу и исследуются специалистами для модернизации российских систем ПВО.

    Сирия: сбитые в небе над Дамаском ракеты США помогут усовершенствовать российские системы ПВО

    Напомним, в ночь на 14 апреля глава Белого дома Дональд Трамп приказал нанести удар по территории Сирии в ответ на предполагаемую «химическую атаку» в Восточной Гуте. При этом в качестве фактов приводились видеоролики НПО «Белые каски» и информация из социальных сетей, которые в результате оказались фальшивыми. В МИД РФ подчеркивали, что речь шла об инсценировке. Сирийское правительство три года назад уничтожило все химическое оружие и с тех пор его не производит.

    США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры в Сирии 14 апреля. В ходе атаки страны выпустили 103 ракеты, большинство из которых были перехвачены сирийскими ПВО советского производства.

    Президент России Владимир Путин назвал действия США и их союзников актом агрессии против суверенного государства, отметив, что ни эксперты, ни местные жители не подтвердили применения химического оружия. Он также подчеркнул, что действия Запада приведут к новому потоку беженцев и ухудшению гуманитарной ситуации в САР.

    Автор: Дана Балан
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