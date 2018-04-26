Спецсерия популярного Renault Duster Dakar появится в России

Москва, 26 апреля. В России появится в продаже спецверсия популярного внедорожника Renault Duster под названием Dakar, посвященная известному ралли-марафону. В России, как отмечают автоэксперты, в спецсерии Dakar появится только предыдущее поколение Duster — когда у нас появится новое, пока что неизвестно.

Как пишет «За рулем», спецсерия опознается прежде всего по внешнему виду — так, Renault Duster Dakar поставляется с черными легкосплавными колесами Black Thema, черными расширителями колесных арок, черными корпусами зеркал и дверных стоек, а также — удивительно, но тоже черными молдингами с надписью Dakar. В оформлении отделки салона также преобладает черный цвет. Всего доступны шесть вариантов цветового оформления новинки.

Под капотом у Renault Duster Dakar — бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2 литра мощностью соответственно 114 и 143 лошадиных силы, либо 1,5-литровый 109-сильный турбодизель. Все версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, а кроссовер с 2-литровым двигателем может быть оснащен и АКПП. Кроме обычной версии, Renault Duster Dakar поставляется в версиях Privilege и Luxe Privilege.