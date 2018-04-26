Меню
Общество
Суд в Кемерово начал рассмотрение апелляции арестованного по делу о «Зимней вишне» пожарного
Происшествия
Кемеровский суд оставил под арестом начальника пожарного звена, обвиняемого по делу о «Зимней вишне»
Следующая новость
Загрузка...

    Суд в Кемерово начал рассмотрение апелляции арестованного по делу о «Зимней вишне» пожарного

    192

    Суд в Кемерово начал рассмотрение апелляции арестованного по делу о «Зимней вишне» пожарного

    Кемерово, 26 апреля. Кемеровский областной суд в четверг начал рассмотрение апелляции на арест начальника пожарного звена Сергея Генина, который обвиняется в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

    Решение о заключении Генина под стражу до 11 июня суд города Кемерово принял 13 апреля, однако пожарный и его адвокат обжаловали вердикт.

    В настоящее время Генин находится в изоляторе. В судебном заседании он участвует по видеосвязи, передает РИА Новости. В зале находятся потерпевшие и представители СМИ. Об отводах сторонами не было заявлено.

    Напомним, по версии следствия Генин при пожаре проигнорировал сообщения очевидцев о коротком пути к людям во время пожара в «Зимней вишне» и потерял время, что привело к гибели не менее 37 человек.

    Как сообщает URA.RU, Генин утверждает, что пожарные сделали все, что было в их силах. В поддержку пожарного на портале change.org создана петиция, которую подписали более 44 тысяч человек. Также за Генина вступился глава МЧС РФ Владимир Пучков.

    Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, более 40 из них дети. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    621
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    149
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    755
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1672