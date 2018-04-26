Суд в Кемерово начал рассмотрение апелляции арестованного по делу о «Зимней вишне» пожарного

Кемерово, 26 апреля. Кемеровский областной суд в четверг начал рассмотрение апелляции на арест начальника пожарного звена Сергея Генина, который обвиняется в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Решение о заключении Генина под стражу до 11 июня суд города Кемерово принял 13 апреля, однако пожарный и его адвокат обжаловали вердикт.

В настоящее время Генин находится в изоляторе. В судебном заседании он участвует по видеосвязи, передает РИА Новости. В зале находятся потерпевшие и представители СМИ. Об отводах сторонами не было заявлено.

Напомним, по версии следствия Генин при пожаре проигнорировал сообщения очевидцев о коротком пути к людям во время пожара в «Зимней вишне» и потерял время, что привело к гибели не менее 37 человек.

Как сообщает URA.RU, Генин утверждает, что пожарные сделали все, что было в их силах. В поддержку пожарного на портале change.org создана петиция, которую подписали более 44 тысяч человек. Также за Генина вступился глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, более 40 из них дети. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.