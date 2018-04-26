Меню
Технологии
В Южной Корее разработали 3-D принтер для печати еды
Происшествия
Кемеровский суд оставил под арестом начальника пожарного звена, обвиняемого по делу о «Зимней вишне»
Следующая новость
Загрузка...

    В Южной Корее разработали 3-D принтер для печати еды

    199

    В Южной Корее разработали 3-D принтер для печати еды

    Москва, 26 апреля. В Южной Корее ученые из Женского университета Ихва разработали 3-D принтер для печати еды. Устройство позволяет создавать продукты с заданным содержанием питательных веществ и определенным вкусом.

    Устройство было представлено во вторник на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Диего. Оно работает на порошке из измельченных белков и углеводов, который превращается в пленку. В зависимости от количества и вида использованных пленок пищевая ценность полученного продукта меняется.

    Как считает один из создателей принтера  Джин-Гю Ли, порошки для картриджей однажды станут доступными для любого человека. Благодаря принтеру он сможет придерживаться вкусной индивидуальной диеты, пишет RT.

    Кроме того, разработчики отмечают, что устройство позволит сократить количество пищевых отходов и затраты на хранение и транспортировку продуктов, а также сможет удовлетворить потребности в пище растущего населения Земли.

    Ранее, как сообщало URA.RU, ученые рассказали, как похудеть на макаронах, разоблачив мифы о том, что на диете нельзя есть пасту.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    621
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    149
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    755
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1672