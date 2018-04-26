В Южной Корее разработали 3-D принтер для печати еды

Москва, 26 апреля. В Южной Корее ученые из Женского университета Ихва разработали 3-D принтер для печати еды. Устройство позволяет создавать продукты с заданным содержанием питательных веществ и определенным вкусом.

Устройство было представлено во вторник на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Диего. Оно работает на порошке из измельченных белков и углеводов, который превращается в пленку. В зависимости от количества и вида использованных пленок пищевая ценность полученного продукта меняется.

Как считает один из создателей принтера Джин-Гю Ли, порошки для картриджей однажды станут доступными для любого человека. Благодаря принтеру он сможет придерживаться вкусной индивидуальной диеты, пишет RT.

Кроме того, разработчики отмечают, что устройство позволит сократить количество пищевых отходов и затраты на хранение и транспортировку продуктов, а также сможет удовлетворить потребности в пище растущего населения Земли.

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