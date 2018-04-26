Морская пехота США признала свою уязвимость перед российским вооружением

Вашингтон, 26 апреля. Силы передового развертывания морской пехоты Соединенных Штатов Америки, которые, как считалось на протяжении нескольких десятилетий, находились в безопасности, теперь оказались в уязвимом положении.

Об этом заявил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер. Выступая на слушаниях в сенате, он отметил, что Китай, Россия, КНДР и Иран развивают высокоточное оружие дальнего радиуса. По словам командующего, это сделало уязвимым многие силы передового развертывания США.

Неллер уточнил, что множество зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов. По его словам, это подрывает их способность готовить и проводить военные операции. При этом генерал считает, что США необходимо дополнительно укрепить эти базы. Неллер добавил: «Вы должны верить заявлениям (президента России – прим. ред.) Владимира Путина о том, над чем он работает».

Напомним, ранее Путин во время послания к Федеральному собранию рассказал об уникальном российском вооружении.