«АвтоВАЗ» запустил серийное производство Lada Vesta Cross в Ижевске
Ижевск, 26 апреля. Отечественная компания «АвтоВАЗ» запустила серийное производство «внедорожного седана» Lada Vesta Cross, машина уже встала на конвейер ижевского предприятия.
Отмечается, что до старта производства новинка прошла серию дорожных и стендовых испытаний.
Как рассказали в пресс-службе концерна, новая Lada Vesta Cross проходит на ижевском заводе полный цикл производства, начиная со штамповки кузовных панелей, литья пластиковых деталей, сварки и окраски кузова — вплоть до сборки.
«В конструкции автомобиля использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели Lada Vesta SW Cross: защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси», — говорится в сообщении пресс-службы.
Известно, что до запуска производства 16 седанов Lada Vesta Cross прошли цикл дорожных и стендовых тестовых испытаний. Всего же общий пробег по различным трассам составил 700 тысяч километров, сообщает «URA.RU».
На сегодняшний день на заводе в Ижевске выпускаются седан Vesta, универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Стоимость новой модели пока не известна, но, как предполагают эксперты, она будет стартовать от 720 тысяч рублей.