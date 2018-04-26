Меню
Экономика
«АвтоВАЗ» запустил серийное производство Lada Vesta Cross в Ижевске
Весь мир
Мексиканские ученые выявили новые гендерные отличия
Следующая новость
Загрузка...

    «АвтоВАЗ» запустил серийное производство Lada Vesta Cross в Ижевске

      /  Обновлено: 
    395

    «АвтоВАЗ» запустил серийное производство Lada Vesta Cross в Ижевске

    Ижевск, 26 апреля. Отечественная компания «АвтоВАЗ» запустила серийное производство «внедорожного седана» Lada Vesta Cross, машина уже встала на конвейер ижевского предприятия.

    Отмечается, что до старта производства новинка прошла серию дорожных и стендовых испытаний.

    Как рассказали в пресс-службе концерна, новая Lada Vesta Cross проходит на ижевском заводе полный цикл производства, начиная со штамповки кузовных панелей, литья пластиковых деталей, сварки и окраски кузова — вплоть до сборки.

    «В конструкции автомобиля использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели Lada Vesta SW Cross: защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Известно, что до запуска производства 16 седанов Lada Vesta Cross прошли цикл дорожных и стендовых тестовых испытаний. Всего же общий пробег по различным трассам составил 700 тысяч километров, сообщает «URA.RU».

    На сегодняшний день на заводе в Ижевске выпускаются седан Vesta, универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Стоимость новой модели пока не известна, но, как предполагают эксперты, она будет стартовать от 720 тысяч рублей.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    621
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    149
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    755
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1672