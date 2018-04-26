Состояние Буша-старшего в США улучшилось, он покинул отделение реанимации

Вашингтон, 26 апреля. Состояние бывшего президента США Джорджа Буша-старшего улучшилось, он покинул палату интенсивной терапии, однако еще остается в больнице. Об этом рассказал официальный представитель семьи Джим Макграт в Twitter.

По его словам, 93-летний политик пробудет в медицинском учреждении еще несколько дней. Макграт добавил, что Буш переведен из палаты интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату. Он уточнил, что Буш в сознании и разговаривает с персоналом больницы, семьей и друзьями. Врачи довольны прогрессом в лечении.

Ранее сообщалось, что экс-президент США попал в больницу с инфекцией. Напомним, Буш-старший был президентом США в 1989–1993 годах.