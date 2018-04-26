В Нью-Йорке появилась восковая копия Меланьи Трамп

Нью-Йорк, 26 апреля. В филиале Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура супруги президента США Меланьи Трамп. Как передает NBC News, восковая фигура первой леди США размещена рядом со скульптурой самого американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что обе фигуры — часть инсталляции под названием «Give Melania a Voice» («Дайте Меланье высказаться»). При этом руководство музея получило разрешение на создание восковых копий четы Трамп.

Проект «Дайте Меланье высказаться» предполагает, что в период с 26 апреля до 31 мая любой желающий может опубликовать на странице в Twitter обращения от имени первой леди.