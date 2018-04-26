Донбасс: в ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ

Луганск, 26 апреля. В течение минувших суток украинские силовики в нарушение условий перемирия в Донбассе семь раз открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции.

Как сообщили представители народной республики, под обстрелом ВСУ оказались позиции Народной милиции около населенных пунктов Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново и Калиновка.

«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — сообщили луганские военные РИА Новости.

По территории ЛНР было выпущено более 90 снарядов и мин. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела не было.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в ходе обстрела ВСУ в Луганске был уничтожен старый советский танк времен Великой Отечественной войны, который должен был участвовать в параде на День Победы.