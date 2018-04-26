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Донбасс: в ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ
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    Донбасс: в ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ

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    Донбасс: в ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ

    Луганск, 26 апреля. В течение минувших суток украинские силовики в нарушение условий перемирия в Донбассе семь раз открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции.

    Как сообщили представители народной республики, под обстрелом ВСУ оказались позиции Народной милиции около населенных пунктов Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново и Калиновка.

    «За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — сообщили луганские военные РИА Новости.

    Донбасс: в ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ

    По территории ЛНР было выпущено более 90 снарядов и мин. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела не было.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что в ходе обстрела ВСУ в Луганске был уничтожен старый советский танк времен Великой Отечественной войны, который должен был участвовать в параде на День Победы.

    Автор: Валентин Меликов
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