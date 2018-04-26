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Российский шлюз окололунной станции могут построить за счет США
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    Российский шлюз окололунной станции могут построить за счет США

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    Российский шлюз окололунной станции могут построить за счет США

    Москва, 26 апреля. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила изготовить шлюзовой модуль для новой окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway за счет Соединенных Штатов Америки или Европы. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

    Как пишет РИА Новости, до 2025 года в Федеральной космической программе финансов для создания шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. Из-за этого корпорация «Энергия» предложила в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне изготовить отсек за счет США. Источник добавил, что в свое время так был изготовлен первый модуль Международной космической станции «Заря».

    Был предложен еще один вариант — создание модуля совместно с Европейским космическим агентством и разделение затрат пополам. При этом «Элегия» готова делать сам отсек.

    Российский шлюз окололунной станции могут построить за счет США

    Автор: Анна Иванова
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