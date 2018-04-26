Российский шлюз окололунной станции могут построить за счет США

Москва, 26 апреля. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила изготовить шлюзовой модуль для новой окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway за счет Соединенных Штатов Америки или Европы. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Как пишет РИА Новости, до 2025 года в Федеральной космической программе финансов для создания шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. Из-за этого корпорация «Энергия» предложила в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне изготовить отсек за счет США. Источник добавил, что в свое время так был изготовлен первый модуль Международной космической станции «Заря».

Был предложен еще один вариант — создание модуля совместно с Европейским космическим агентством и разделение затрат пополам. При этом «Элегия» готова делать сам отсек.