26 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские чиновники заняли консульство РФ в Сиэтле

Американские чиновники заняли консульство РФ в Сиэтле Американские чиновники 25 апреля прибыли к генеральному консульству России в Сиэтле, и, срезав замок, проникли в здание. В российском посольстве в США назвали проникновение на территорию консульства «недружественным шагом». Посол России Анатолий Антонов заявил, что американцы пошли на нарушение всех международных конвенций и договоренностей. Представитель МИД Мария Захарова назвала такой шаг «государственным рейдерским захватом». В Госдепе США заявили, что проникновение в консульство было осуществлено с целью удостовериться, что здание полностью освобождено.

Более четырех миллиардов долларов собрала донорская конференция по Сирии Более четырех миллиардов долларов собрали участники международной донорской конференции по Сирии. Делегации 85 стран и организаций договорились выделить около 4,4 миллиарда долларов гуманитарной помощи для арабской республики. Кроме того, Евросоюз в ближайшие два года выделит дополнительные три миллиарда евро Турции для сирийских беженцев. Стоит отметить, что организаторам конференции не удалось достигнуть договоренности о сумме, на которую они рассчитывали. ЕС и ООН хотели собрать на этом мероприятии более шести миллиардов долларов.

Военный прокурор Украины назвал число погибших военных за время операции в Донбассе Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал число погибших военнослужащих за время операции в Донбассе. Пост на эту тему размещен на страничке прокурора в социальной сети Facebook. С начала проведения военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих ВСУ, при этом — 554 покончили с собой. 8489 солдат получили увечья и ранения. Кроме того, главный военный прокурор Украины добавил, что в этом году из бюджета Украины были выделены почти 110 миллионов гривен на реабилитацию и адаптацию военнослужащих. Однако из-за бюрократических проволочек таких мероприятий в этом году не проводилось.