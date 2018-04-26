Россия обошла ряд стран ЕС и США в рейтинге эффективности правительств

Вашингтон, 26 апреля. Россия обошла европейские государства и Соединенные Штаты в рейтинге эффективности работы правительств и заняла 16-е место. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Gallup International и «Ромир».

Масштабный социологический опрос жителей планеты, который посвящен результатам минувшего года и оценке гражданами деятельности правительств их государств проживания был проведен в ноябре-декабре прошлого года. На вопросы социологов ответили практически 54 тысячи человек в 52 странах мира, передает РИА Новости.

Первое место в рейтинге эффективности деятельности правительств стали Филиппины, второе досталось Вьетнаму, а «бронза» рейтинга ушла к Индии.

Что касается европейских стран, то здесь наиболее высоко оказались Албания — 17-е место, следом идет Сербия — 18-е место. Соединенные Штаты оказались на 41-м месте.

В России практически каждый второй респондент (46 процентов) согласен с оценкой нынешнего правительства как эффективного. Каждый третий гражданин РФ полагает, что власть уважает его мнение. Также отмечается, что четверо из 10 респондентов согласны с тем, что «правительство ведет страну верным курсом».

Оценка выбранного правительством курса развития как «верного» снова оказалась наиболее высока на Филиппинах — 79%. Менее всего довольны эффективностью деятельности правительства в Мексике, ЮАР и Латвии — 8, 8 и 9% соответственно.