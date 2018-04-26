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БК «Спартак» намерен подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ к 2019 году
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    БК «Спартак» намерен подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ к 2019 году

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    БК «Спартак» намерен подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ к 2019 году

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Баскетбольный «Спартак» к 2019 году планирует вернуться в элиту российского баскетбола. В будущем сезоне петербургским коллективом будет руководить известный российский специалист Захар Пашутин.

    43-летнему тренеру предстоит бороться за медали Суперлиги-1 и дойти до «Финала четырех» Кубка России. Боссы «Спартака» намерены серьезно обновить состав команды, пополнив его опытными спортсменами. Главная цель красно-белых — возвращение в Единую лигу в сезоне-2019/20.

    «Я рад вернуть в клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру. Перестановки в команде будут глобальные. Попробуем взять ребят с опытом, которые находятся в хорошем физическом состоянии. Они будут готовы решать самые сложные задачи. Также очень важно, чтобы росла наша молодежь, чтобы было им с кого брать пример», — рассказал Пашутин.

    Как отметил президент петербургского «Спартака» Андрей Фетисов, на сегодняшний день ключевой задачей для Пашутина является создание тренерского штаба, который будет курировать вопросы комплектования команды, пишут «Известия».

    Напомним, в этом сезоне «Спартак» занял 12-ю строчку в Суперлиге и не попал в плей-офф.

    Автор: Дана Балан
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