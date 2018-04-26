Меню
Общество
Ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека
Политика
Антонов рассказал, как американские СМИ порочат высланных из США российских дипломатов
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека

    1536

    Ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека

    Москва, 26 апреля. Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. Об этом рассказали ученые из Университета Лома-Линда в Соединенных Штатах Америки. Об исследовании медиков пишет EurekAlert.

    Отмечается, что эксперты исследовали влияние какао на организм. При этом предыдущие исследования шоколада касались изучения воздействия на человека сахара. Выяснилось, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао 70% положительно влияет на иммунитет. Ученые уточнили, что достаточно есть 48 граммов шоколада в день, чтобы начать лучше запоминать. Повышение мозга фиксировалось в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).

    Эксперты добавили, что шоколад влияет и на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.

    Ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    339
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    96
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    561
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1396