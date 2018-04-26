Ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека

Москва, 26 апреля. Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. Об этом рассказали ученые из Университета Лома-Линда в Соединенных Штатах Америки. Об исследовании медиков пишет EurekAlert.

Отмечается, что эксперты исследовали влияние какао на организм. При этом предыдущие исследования шоколада касались изучения воздействия на человека сахара. Выяснилось, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао 70% положительно влияет на иммунитет. Ученые уточнили, что достаточно есть 48 граммов шоколада в день, чтобы начать лучше запоминать. Повышение мозга фиксировалось в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).

Эксперты добавили, что шоколад влияет и на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.