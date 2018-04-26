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В США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III
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    В США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III

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    В США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III

    Вашингтон, 26 апреля. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.

    Отмечается, что это был первый подобный запуск в 2018 году. При этом специалисты добавили, что последний состоялся в августе 2017 года. Изначально испытания планировали на февраль, но потом они были перенесены. В пресс-службе подчеркнули, что Minuteman III оснащена боевой частью.

    Запуск с базы Ванденберг на юге штата Калифорния был осуществлен успешно: головная часть ракеты попала в намеченную цель.

    В США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III

    Автор: Анна Иванова
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