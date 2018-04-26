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РФ эти резолюции не касаются: эксперт отреагировал на поправки ПАСЕ о Донбассе
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    РФ эти резолюции не касаются: эксперт отреагировал на поправки ПАСЕ о Донбассе

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    РФ эти резолюции не касаются: эксперт отреагировал на поправки ПАСЕ о Донбассе

    Москва, 26 апреля. Декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов отреагировал на новость о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила принять две поправки, которыми признала отдельные районы Донецкой и Луганской областей «территориями, которые находятся под контролем России».

    Специалист напомнил, что данная организация не имеет серьезного политического веса на международной арене. Эксперт считает, что ПАСЕ вольна принимать любые решения и поправки, но они напрямую на затрагивают Москву, сообщает «Свободная пресса».

    «Поэтому часто кажется, что Ассамблея может принимать какие угодно резолюции — нас они напрямую не касаются. Проблема, однако, в том, что инициативы Киева находятся в общем русле стратегии Запада по организации тотального прессинга на РФ, и потому не безобидны», — подчеркнул Шатилов.

    Политолог также указал на то, что в Совете Безопасности Оорганизации объединенных наций все чаще звучит инициатива о лишении России права вето, и де-факто речь идет о сворачивании Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

    Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что без денежных средств от России и Турции организация «может справиться до следующего года». Он также заверил, что СЕ предпримет необходимые для улучшения этой ситуации меры.

    Автор: Дана Балан
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