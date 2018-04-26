Сирия: инженеры САА разминировали сотни взрывных устройств в городе Аль-Рахиба

Дамаск, 26 апреля. Инженеры сирийской армии смогли разминировать сотни бомб во время операции по зачистке сельскохозяйственных угодий и района, окружающего город Аль-Рахиба.

Как пишет Muraselon, правовой статус ряда боевиков в городе Аль-Рахиба в Восточном Каламуне был урегулирован в среду после того, как они передали свое оружие властям. Выступая перед журналистами, член комитета по примирению заявил, что после завершения процесса уничтожения террористов, и выполнения условий соглашения о передаче тяжелого и среднего оружия Сирийской Арабской Армии был определен правовой статус боевиков.

Ранее сообщалось, что Сирия освободила Восточный Каламун от боевиков.