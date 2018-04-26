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Политика
Сирия: инженеры САА разминировали сотни взрывных устройств в городе Аль-Рахиба
Политика
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    Сирия: инженеры САА разминировали сотни взрывных устройств в городе Аль-Рахиба

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    Сирия: инженеры САА разминировали сотни взрывных устройств в городе Аль-Рахиба

    Дамаск, 26 апреля. Инженеры сирийской армии смогли разминировать сотни бомб во время операции по зачистке сельскохозяйственных угодий и района, окружающего город Аль-Рахиба.

    Как пишет Muraselon, правовой статус ряда боевиков в городе Аль-Рахиба в Восточном Каламуне был урегулирован в среду после того, как они передали свое оружие властям. Выступая перед журналистами, член комитета по примирению заявил, что после завершения процесса уничтожения террористов, и выполнения условий соглашения о передаче тяжелого и среднего оружия Сирийской Арабской Армии был определен правовой статус боевиков.

    Ранее сообщалось, что Сирия освободила Восточный Каламун от боевиков. 

    Сирия: инженеры САА разминировали сотни взрывных устройств в городе Аль-Рахиба

    Автор: Анна Иванова
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