Американец забыл про лотерейный билет с выигрышем в 4 млн долларов

Вашингтон, 25 апреля. Американец Джефф Кретцер нашел у себя дома забытый лотерейный билет с выигрышем в четыре миллиона долларов. Как пишет сообщает UPI, инцидент произошел в округе Честерфилд штата Виргиния в США.

Кретцер купил билет и спрятал его в ящике стола. При этом он совершенно забыл про покупку. Отмечается, что про лотерею он вспомнил спустя месяц и решил проверить, повезло ли ему. Сначала мужчине показалось, что выигрыш составил четыре тысячи долларов, однако позже он рассмотрел надпись на лотерее внимательнее и узнал о выигрыше в четыре миллиона долларов.

Журналистам он рассказал, что был ошеломлен этим известием.