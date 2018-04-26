Глупа и местами злонамеренна: журнал GQ нашел замену Библии

Вашингтон, 26 апреля. Американский ежемесячный журнал GQ включил Библию в перечень переоцененных и факультативных произведений. Как считают авторы материала, далеко не все «великие книги» прошли проверку на прочность.

«Некоторые из этих книг расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные», — пишет автор статьи.

Журналисты глянцевого журнала решили проанализировать несовершенства переоцененных книг и выбрать им альтернативу. В перечень произведений, которые «нет необходимости читать» также попали «Властелин колец» Джона Толкина, «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера и, как ни странно, Библия.

По мнению американского писателя Джесси Болла, ее (Библию — Прим.ред.) нельзя назвать «самой прекрасной вещью, когда-то созданной человеком», поскольку в ней много «повторов и противоречий».

«Кое-где она глупа и местами злонамеренна», — пишет публицист.

Удивительно, но взамен Библии Болл рекомендует прочитать роман писательницы Аготы Кристоф «Толстая тетрадь».

Американцы остро отреагировали на экстравагантный список журнала и раскритиковали авторов материала.