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Глупа и местами злонамеренна: журнал GQ нашел замену Библии
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    Глупа и местами злонамеренна: журнал GQ нашел замену Библии

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    Глупа и местами злонамеренна: журнал GQ нашел замену Библии

    Вашингтон, 26 апреля. Американский ежемесячный журнал GQ включил Библию в перечень переоцененных и факультативных произведений. Как считают авторы материала, далеко не все «великие книги» прошли проверку на прочность.

    «Некоторые из этих книг расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные», — пишет автор статьи.

    Журналисты глянцевого журнала решили проанализировать несовершенства переоцененных книг и выбрать им альтернативу. В перечень произведений, которые «нет необходимости читать» также попали «Властелин колец» Джона Толкина, «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера и, как ни странно, Библия.

    По мнению американского писателя Джесси Болла, ее (Библию — Прим.ред.) нельзя назвать «самой прекрасной вещью, когда-то созданной человеком», поскольку в ней много «повторов и противоречий».

    «Кое-где она глупа и местами злонамеренна», — пишет публицист.

    Удивительно, но взамен Библии Болл рекомендует прочитать роман писательницы Аготы Кристоф «Толстая тетрадь».

    Американцы остро отреагировали на экстравагантный список журнала и раскритиковали авторов материала.

    Автор: Дана Балан
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