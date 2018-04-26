«С самолетов сбрасывать будут»: россияне ответили на решение Казахстана открыть для США порты Каспия 

Москва, 26 апреля. Решение Астаны открыть для американских судов порты Актау и Курык на казахском побережье Каспийского моря — сделанное, как заявили в МИД Казахстана, «в интересах Астаны как стратегического партнера Вашингтона», вызвало скептическую реакцию в России. Пользователей социальных сетей смутили два обстоятельства — внезапное развитие «дружбы» между США и Казахстаном на фоне блокировки казахских счетов — и то, как собираются американские корабли попадать в Каспий.

Россияне уверены, что за нелепым с географической точки зрения предоставлением американцам доступа в каспийские порты лежат глобальные геополитические соображения.

«Теперь все стало на свои места, — отмечают в соцсетях. — Вот и итог поездки ранее очень нами уважаемого президента казахов к Трампу. И понятно теперь, почему они воздержались при голосовании по вопросу осуждения ракетного удара коалиции США по Сирии. Как стыдно».

«Назарбаев страхуется, не хочет майдана у себя в стране, — уверены россияне. — Ему прислали «черную метку», заблокировав счета, вот он и полетел в США доказывать, что он «свой, буржуинский». Счета разблокировали, а Россия — куда она денется».

Геополитическую подоплеку за Актау и Курыком связали даже с ситуацией в Армении, где продолжается «бархатная революция» и оппозиция потребовала назначить своего лидера главой правительства.

Впрочем, как отмечает ФБА «Экономика сегодня», россияне сомневаются в том, что на Каспийском море может появиться военная база Соединенных Штатов — ведь Штатам необходимо каким-то образом провести свои корабли во внутреннее море.

«Какие еще американские корабли? Как они туда попадут? — изумляются жители России в соцсетях. — Только через Волго-Донский канал! Если только корабли Казахстана не поднимут американский флаг».

«Может я слабо знаю географию, но мне интересно, как американские корабли, минуя Россию, окажутся в Каспийском море? Их что, будут сбрасывать с самолетов?», — задает резонный вопрос пользователь Farhad Cahangiroglu.

Пользователи предположили, что на Каспии может появиться скорее перевалочный пункт американских войск, но не полноценная база.

«Скорее перевалочным пунктом, а не базой — как Сигонелла например», — сравнили пользователи предполагаемую базу на Каспии с перевалочным пунктом ВВС США на Сицилии.

Ранее агентство RT писало о том, что в ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым стороны осудили недавние ракетные удары коалиции США, Великобритании и Франции по объектам на территории Сирии.

Между тем, напомним, во время голосования в ООН по предложенной Россией резолюцией с осуждением ракетных ударов Казахстан воздержался — как писала «Газета.ru», глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев — не указывая прямо — заявил, что один голос для него стал «неожиданностью».