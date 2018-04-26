Стало известно имя диктора, который проведет инаугурацию президента РФ

Москва, 26 апреля. Источник, знакомый с ходом подготовки к инаугурации президента России, сообщил имя диктора, который проведет церемонию.

Как сообщает РИА Новости, с большей долей вероятности это будет Евгений Хорошевцев, у которого уже есть опыт работы на подобного рода мероприятиях.

«Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации», — сообщил агентству источник.

Напомним, что торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации состоится 7 мая 2018 года.