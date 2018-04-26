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Стало известно имя диктора, который проведет инаугурацию президента РФ
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    Стало известно имя диктора, который проведет инаугурацию президента РФ

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    Стало известно имя диктора, который проведет инаугурацию президента РФ

    Москва, 26 апреля. Источник, знакомый с ходом подготовки к инаугурации президента России, сообщил имя диктора, который проведет церемонию.

    Как сообщает РИА Новости, с большей долей вероятности это будет Евгений Хорошевцев, у которого уже есть опыт работы на подобного рода мероприятиях.

    «Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации», — сообщил агентству источник.

    Напомним, что торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации состоится 7 мая 2018 года.

    Автор: Константин Терехов
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