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Ученые рассказали о самом простом способе побороть депрессию
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    Ученые рассказали о самом простом способе побороть депрессию

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    Ученые рассказали о самом простом способе побороть депрессию

    Петербург, 26 апреля. Ученые в ходе очередных многолетних исследований обнаружили самой простой способ справиться с депрессией.

    Как сообщают «Известия», со ссылкой портал EurekAlert, все оказалось очень просто: чтобы быть меньше подверженным депрессии и всякого рода грусти, надо больше нагружать себя физическими нагрузками.

    В ходе исследований ученые изучили анкеты более 250 тысяч психически здоровых пациентов, чуть меньше половины которых – мужчины. В ходе наблюдения учитывались масса тела, наличие вредных привычек и физические показатели.

    Как считают исследователи, опубликованные отчеты должны способствовать популяризации здорового образа жизни. Что касается дальнейших шагов ученых, то это влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессии.

    Автор: Константин Терехов
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