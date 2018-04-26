Ученые рассказали о самом простом способе побороть депрессию

Петербург, 26 апреля. Ученые в ходе очередных многолетних исследований обнаружили самой простой способ справиться с депрессией.

Как сообщают «Известия», со ссылкой портал EurekAlert, все оказалось очень просто: чтобы быть меньше подверженным депрессии и всякого рода грусти, надо больше нагружать себя физическими нагрузками.

В ходе исследований ученые изучили анкеты более 250 тысяч психически здоровых пациентов, чуть меньше половины которых – мужчины. В ходе наблюдения учитывались масса тела, наличие вредных привычек и физические показатели.

Как считают исследователи, опубликованные отчеты должны способствовать популяризации здорового образа жизни. Что касается дальнейших шагов ученых, то это влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессии.