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Сирия: САА продолжает наступление против боевиков в лагере Ярмук
Политика
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    Сирия: САА продолжает наступление против боевиков в лагере Ярмук

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    Сирия: САА продолжает наступление против боевиков в лагере Ярмук

    Дамаск (Сирия), 26 апреля. Подразделения вооруженных сил Сирии продолжают наступление против боевиков в лагере Ярмук в Южном Дамаске.

    Информационное агентство Fars News Agency публикует видео с места событий. Напомним, что САА возобновила операцию в южных районах Дамаска, которые находятся под контролем запрещенной в РФ ИГИЛ1.

    Агентство Muraselon сообщает, что сирийские военные ведут ожесточенные городские перестрелки с террористами «Исламского государства»1 на нескольких фронтах в Южном Дамаске

    В Интернете опубликованы кадры штурма кварталов лагерей Аль-Ярмук и Аль-Хаджар Аль-Асвад, где правительственные силы выбивают с позиций террористов ИГИЛ и пытаются закрепиться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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