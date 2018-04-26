Сирия: САА продолжает наступление против боевиков в лагере Ярмук

Дамаск (Сирия), 26 апреля. Подразделения вооруженных сил Сирии продолжают наступление против боевиков в лагере Ярмук в Южном Дамаске.

Информационное агентство Fars News Agency публикует видео с места событий. Напомним, что САА возобновила операцию в южных районах Дамаска, которые находятся под контролем запрещенной в РФ ИГИЛ1.

Агентство Muraselon сообщает, что сирийские военные ведут ожесточенные городские перестрелки с террористами «Исламского государства»1 на нескольких фронтах в Южном Дамаске

В Интернете опубликованы кадры штурма кварталов лагерей Аль-Ярмук и Аль-Хаджар Аль-Асвад, где правительственные силы выбивают с позиций террористов ИГИЛ и пытаются закрепиться.

1 Организация запрещена на территории РФ.