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«Противники» глушат системы американских самолетов в Сирии — Пентагон
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    «Противники» глушат системы американских самолетов в Сирии — Пентагон

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    «Противники» глушат системы американских самолетов в Сирии — Пентагон

    Тампа, 26 апреля. В министерстве обороны США заявили, что некие неназванные «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии.

    Как сообщает РИА Новости, со ссылкой телеканал Fox News, заявление о происках «противниках» Вашингтона сделал руководитель командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас.

    «Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — сказал Томас на конференции по разведке, пожаловавшись, что ситуация с радиоэлектронной борьбой в Сирии — «самая агрессивная в мире».

    При этом высокопоставленный военный дипломатически ушел от ответа на вопрос, кого же он имел под словом «противники». 

    К слову, как напоминают «Известия», ранее американские издания со ссылкой на военные источники сообщали, что Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что та «глушит» системы американских беспилотников в Сирии.

    Автор: Константин Терехов
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