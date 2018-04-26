«Противники» глушат системы американских самолетов в Сирии — Пентагон

Тампа, 26 апреля. В министерстве обороны США заявили, что некие неназванные «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой телеканал Fox News, заявление о происках «противниках» Вашингтона сделал руководитель командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас.

«Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — сказал Томас на конференции по разведке, пожаловавшись, что ситуация с радиоэлектронной борьбой в Сирии — «самая агрессивная в мире».

При этом высокопоставленный военный дипломатически ушел от ответа на вопрос, кого же он имел под словом «противники».

К слову, как напоминают «Известия», ранее американские издания со ссылкой на военные источники сообщали, что Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что та «глушит» системы американских беспилотников в Сирии.